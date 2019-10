Risto disfruta viendo cómo Dani sufre en el número de magia de 'Ximo': "Lo he pasado muy bien"

Las puertas de ‘ Got Talent 5 ’ se han abierto para recibir a ‘ Ximo ’, un concursante de 51 años al que la magia salvó en sus peores momentos: “En la época de la crisis tenía un taller que se vino abajo e hice algunos bolos en comuniones que me hicieron poder llegar a fin de mes”.

A partir de ahí, el espectáculo se ha tornado en complicado para Dani y, cuanto peor lo pasaba él, más se reían sus compañeros desde la mesa del jurado : “Me parece fatal que hayas hecho sufrir a Dani”, decía irónico Risto al final de la actuación : “He estado a punto de darle el botón rojo , pero cuando has empezado con las bridas, a hacer sufrir a este señor, la actuación ha crecido muchísimo y has captado toda mi atención”.

Aun así, Risto ha decidido darle un ‘no’ a ‘Ximo’ ya que considera que necesita trabajar “un poco” más el humor: “Lo tendré en cuenta”, ha respondido nuestro concursante, quien ha salido pletórico del teatro con el ‘sí’ de Edurne, de Paz Padilla y, cómo no, de Dani Martínez: “Yo no dejo que cualquier me meta la mano en el bolsillo y tú lo has hecho muy bien”.