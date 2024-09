Daniela, Maite, Laura y Vanessa, primeras nominadas de 'Gran Hermano'

Los concursantes se han enfrentado a las primeras nominaciones de 'Gran Hermano'. Lo han hecho tras los primeros días de convivencia, que lejos de ser tranquilos han estado llenos de desencuentros. En una casa totalmente dividida entre los que toleran a Maite y los que no, los participantes han podido repartir sus puntos en la intimidad del 'confe'.

En la misma gala, 'Gran Hermano: Límite 48 horas, se han incorporado Violeta y Luis a la convivencia fingiendo otras identidades (se hacen llamar Ainara y Diego) y Nerea debe guardar el secreto de que conoce a sus nuevos compañeros, que son su archienemiga y su novio. Tras un tenso triángulo amoroso, se han reencontrado en el programa y ahora tendrán que vivir juntos. Si descubren el secreto de Violeta y Luis, los concursantes serán expulsados de manera fulminante.

Nerea no le perdona a Violeta que se liase con su actual pareja, Luis tras haberle confesado que le gustaba a ella. Mientras Violeta lo vivió como un rollo sin importancia, Nerea no entiende cómo le pudo decir que era su mejor amiga y luego hacer eso. Hasta que se encontraron en el casting de 'Gran Hermano', no se dirigieron la palabra. Pero hay más: Nerea también se lio con el hermano de Violeta. Y a pesar de que para los protagonistas de esta historia todo esto es pasado, parece que sigue muy presente.

Así han sido las nominaciones

Edi: Ayer hablé con ella y le dije que no le iba a votar pero a alguien tengo que votar. Un punto a Vanessa, no me apetece pero es por descarte. Dos puntos para Óscar porque me parce que no es una persona en la que pueda confiar y va al sol que más calienta. Tres puntos para Daniela porque me parece insufrible, sinceramente.

Maica: Un punto para Ruvens. Me cae muy bien, pero ha hecho comentarios aquí con el Super que no dije. Tengo buena relación con él pero ha tenido actitudes que no entiendo como venir aquí a decir cosas al Súper y luego decirme que lo he entendido de forma distinta. Dos puntos para Maite. Tampoco tengo ningún problema con ella. Al principio me parecía una persona muy real, no digo que no lo sea ahora, pero está teniendo contestaciones y reacciones con el grupo que están entrando mucho en conflicto. Y tres puntos para Laura. Es lo que más seguro tengo. Desde que entré aquí su actitud conmigo es diferente a la de los demás compañeros y me ha hecho feos que me han hecho llorar. Soy muy sensible y al principio estaba más callada y no quería hablar nada con nadie. Pero por eso mis tres puntos va para ella.

Nerea: Un punto a Juan porque yo creo que es uno con los que menos afinidad tengo y me falta mucho por conocer. Dos puntos para Ruvens porque el otro día me hizo un comentario que no me gustó nada y me sentó mal. No compagino con él. Mis tres puntos se los doy a Maite porque ha tenido unas actitudes con unos compañeros cercanos a mí que no me han gustado nada, como desmereciéndolos.

Maite: Un punto para Daniela porque no entiendo a veces su forma de actuar. Parece que quiere con todos y a la hora de la verdad ella misma se ha definido. Dos puntos para Óscar porque me lleva creando cuatro conflictos. Tres puntos para Vanessa porque no aporta nada en la casa. No ha movido un solo dedo para limpiar la casa. Ni para hacer ni para deshacer.

Óscar: Un punto para Ruvens por lealtad a una persona. La princesita, a Maica. Dos puntos para Laura porque cada vez que entra en la cocina solo sabe decir 'Qué asco' y me duele, porque estoy todo el día cocinando. Es muy desagradable. Tres puntos para Maite y por razones obvias. (Jorge Javier le pregunta si ha pactado el punto a Ruvens con Maica y él responde: "Realmente hablé con ella y me dijo que se sentía un poco incómoda con él por un malentendido que tuvieron y yo quiero que esté bien ella")

Laura: Un punto para Vanessa por algunas formas que tiene, que no me hace gracia. Dos puntos para Óscar porque siento que no está disfrutando de la casa como el resto de la gente. Y hay algunas contestaciones, que no. Tres para Maica porque es la persona con la que menos compagino en la casa. Siento que no fluimos entre las dos

Vanessa: Un punto para Ruvens, porque no me parece claro del todo. Me parece que no está nominando con el corazón sino por influencias. Dos puntos para Laura porque tampoco me parece clara. Se deja influenciar mucho y creo que tiene un propósito en este concurso que es un 'edredoning'. Es la sensación que me da, nomino con lo que siento. Tampoco tengo afinidad con ella. Se barajan en la casa varias posibilidades pero no está definido todavía. No sé por quién se va a decantar, si por Edi, Vulcán... No digo que los chicos lo intenten. Digo que ella busca. Tres puntos para Maite porque nos hace la vida imposible a un montón de compañeros en la casa. Es un machaque y derribo y no solo es conmigo. El otro día un compañero estaba en un estado muy complicado y ella lo que hace es machacar y no convive. Yo vengo a convivir con la gente, convivir con ella y a disfrutar.

Daniela: Un punto para Ruvens por muchos motivos pero resumiendo: creo que es una persona que no me puedo fiar de ella. Es una sensación. Le gusta hacer bromas pero cuando las hace tira la pullita. Dos puntos para Laura porque a mí particularmente no me ha hecho nada grave pero a mis compañeras sí. Creo que tiene a veces un comportamiento y expresiones que pueden ser chocante para otras personas. Tres puntos para Maite porque las formas le pierden

Vulcán: Un punto para Óscar porque he visto una serie de comportamientos que no m han gustado y no termino de pillar sus intenciones. Creo que tal vez sea buen estratega. Dos puntos para Vanessa porque siento que con compañeros que la han tratado muy bien y no le han hecho nada, se ha enfrentado sin motivo. Y tampoco siento que colabore en la casa en las tareas del día a día. Tres puntos, sin duda, a Daniela, porque siento que es la única persona de la casa que no es afín ni un mínimo. Siento que no corresponde a cómo soy yo.

Elsa: Un punto para Óscar. Contra mi persona no ha habido nada pero al final, aunque yo a veces no me meta en los conflictos en la casa, yo observo. Esta persona ha actuado en dos ocasiones las cuales considero que han sido faltas de respeto a compañeras mías y eso deja ver qué persona es. Dos puntos a Daniela porque simplemente no hemos tenido comunicación. Dije que sí me gustaría tener un poco más de contacto, hemos hablado un poco más pero sin más. No me ha dado pie a estar con ella. Tres puntos para Maica, más de lo mismo. Les dije que me gustaría tener más contacto con ella y me dijo ' Sí sí, es tu percepción'. Me dijo que mañana comíamos juntas y sigo esperando. Esperar no espero nada pero yo si digo algo, lo cumplo. Ya te he avisado y no voy a ir detrás de nadie.

Juan: Un punto para Nerea, es la persona con la que menos relación he tenido en la casa. Dos puntos para Maica por afinidad y porque he intentado conocerla pero no ha puesto de su parte. Tres puntos para Daniela porque pensamos totalmente diferentes y creo que no me va a aportar nada como persona.

Ruvens: Un punto para Nerea porque la veo en la casa como un poco desubicada. Creo que es super buena cría pero en estos días va a terminar de situarse y esas cosas. Con dos puntos voy a nominar a Daniela porque tnemos mntalidades muy distintas. Tiene comentarios que son chapados a la antigua, otros me parto el culo, pero hay algunos que pesan mucho y pienso que a veces le gusta 'meter la llaga cuando no toca' y es cierto que me parto pero 'para, tía'. Tres puntos se los voy a cascar al Juan porque, en mi teoría conspiranoide, creo que sabe más que el resto y juega. Y en las broncas se ha quedado en la retaguardia entonces igual si sale nominado vuelve al juego que tenía pensado. Es por dar vidilla.

Adrián: Voy a ir a por 'las leonas', un poco por descarte. Yo no estoy con ningún grupo, soy neutro en esta casa y como sé que son las que más puntos van a tener... Un punto para Maite porque tiene una guerra. Dos puntos para Vanessa porque son las que tienen más conflicto directo y pienso que son las que van a tener más puntuaciones en la casa. Tres puntos para Daniela simplemente por afinidad. Hablamos y tal pero no hemos llegado a tener cariño ni un contacto más cercano.

