Nerea y Violeta, archienemigas, se reencuentran en 'GH': "Te contaba llorando que me gustaba Luis... estuvo muy feo lo que hiciste"

Ambos no sabían que ninguno de los dos había entrado a la casa de 'Gran Hermano'. No obstante, para Violeta las cosas se le han truncado un poco porque ha vivido más reencuentros que no han sido muy agradables. Violeta ha visto aparecer a Nerea , una amiga con la que ha tenido bastantes problemas al haber pertenecido ambas a un triángulo amoroso.

El encuentro ha sido cuanto menos tenso. De hecho, no se lo creían: "Cómo puede ser que estemos las dos aquí". Pero el buen rollo se acababa pronto. Era Nerea quien no tardaba en echarle en cara a Violeta que no le dijese las cosas claras en su momento: "Tú me considerabas tu amiga y yo te decía que me gustaba Luis. Estuvo feo. Te liaste con Luis cuando era mi novio".