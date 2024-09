Vanessa y Javier protagonizan el primer 'edredoning' de la edición: "Nunca lo he hecho con un extraño al lado"

Vanessa y Javier compartían un momento de intimidad escondidos bajo las sábanas, pero al lado Jorge estaba tumbado en su cama, el que no dudaba en decirles que "disfrutaran del momento". "Que conste que nunca lo he hecho con un extraño al lado, así que está va a ser la primera vez", decía ella en tono de broma y esto hacía reaccionar a su marido: "Ay, por Dios, Vanessa". Y cuando veía que las ganas no faltaban entre el matrimonio, Jorge decidía marcharse y darles intimidad a ambos, pero antes ella entonaba un "esta es la situación más surrealista que he vivido en mi vida".