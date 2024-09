Maica estalla ante la falta de higiene de sus compañeros: “No tengo por qué encontrarme calzoncillos en baño”

Maica explica al Súper sus dramas con la limpieza: “ Me está costando compartirlo todo con gente que no conozco, y cuando ya me estaba acostumbrando dos compañeros cogen herpes”, exclama.

“No hay nada que hablar, lo he dicho 300 veces. Hay que ser seres limpios, porque estamos conviviendo 13 personas. Y encima se me está acabando la lejía, me estoy agobiando. Me hierve la sangre, es que voy a quedar como una loca de limpieza, pero no. Es que no me tengo que encontrar los calzoncillos de todos colgados en el cuarto de baño, todas esas bacterias”, comenta Maica, bastante alterada, a Adrián en el jardín.