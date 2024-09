¡Sus compañeros gritaron de la emoción y saltaron de sus asientos al ver la escena! De hecho, después todos se levantaron a darles besos y abrazos, felicitándoles. "No soy Diego. Soy Luis. Y no vivo en Toledo, sino a dos minutos de su casa", les explicó después Luis a sus compañeros. "Somos pareja y todo lo que os he contado refiriéndome a Luis, pues es él", añadía Nerea.