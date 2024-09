Adrián carga contra Maica después de que ella afirmara que le ha dejado de mentirosa: "Que le den"

Maica y Adrián discuten por una estrategia grupal de la que ella no está de acuerdo

Adrián sentencia su relación con Maica tras una discusión: "Que le den por culo"

Maica y Adrián han tenido una gran crisis en su relación durante la tarde del viernes, tal y como hemos podido ver a través del minutado oficial de 'Gran Hermano'. Todo comienza cuando ambos mantienen una conversación en la que él le revela a ella una estrategia grupal que se está llevando a cabo para mantenerse unidos como grupo de cara a la prueba semanal y de la cual ella habría sido excluida. Estas son las conclusiones a las que llega Maica, tal y como le confiesa a Laura y Elsa entre lágrimas.

Laura y Elsa le dicen a Maica que todo esto ya lo habían hablado la noche anterior y que está confundida. Le explican la estrategia grupal, pero Maica asegura que ella no lo había entendido así porque Adrián le ha dicho "algo de excluir a la gente y eso me ha partido por dentro", lo que deja sin palabras a Laura y Elsa. Parece que todo ha sido un malentendido y Elsa llama a Adrián para aclarar las cosas. Es cuando se produce el enfrentamiento entre Adri y Maica.

El choque entre Maica y Adrián por la estrategia grupal

Laura le pregunta a Adrián si es cierto que le ha dicho a Maica que está bloqueada por el grupo, pero lo niega. Y es que el hecho de que él haya usado la palabra "estrategia" le ha molestado y también que hayan decidido bloquear a compañeros para que no puedan pedalear. Esto es lo que a Maica no le gusta. Ellos le explican que todos van a pedalear, pero que quienes lo hagan primero "tienen siempre las de ganar" (y eso es lo que pretenden como grupo).

Dejan solos a Maica y Adrián y la conversación sube de tono. Ella no entienden que no le cuente las cosas a Elsa y Laura como se las ha contado a ella y él se defiende diciendo que era una conversación privada entre los dos que no debería haber desvelado. Pero Maica no entiende nada, pues ha escuchado una cosa y Adrián se la ha contado de otra y no le convence lo que ahora le dice para excusarse. Dejamos de verles, pero la casa comenta lo que ha sucedido entre ellos.

Laura le cuenta a Edi lo siguiente: "Adrián dice 'yo se lo he explicado como a vosotras' y ella dice 'no, tú me lo has explicado así, porque yo me he sentido mal, porque no sé qué...' y ya ha entendido que no es una estrategia, que es una piña para ir primeros y ganar alguno de nosotros. Después Adri ha dicho que ella se lo toma todo como muy personal y ella que le parece de muy mala persona hacer esto y le ha dicho Maica 'a mí no me vuelvas a hablar en tu vida' y le ha dicho él 'y tú a mí tampoco'. Se ha ido Adri y después ha vuelto y le ha dicho 'porque yo lo he dado todo por ti', y ahí están, se está liando parda".

Adrián se desahoga con Manu y carga contra Maica

Tras este choque, Maica llora en la habitación porque asegura que él le había hablado de una estrategia "y me ha dejado de mentirosa delante vuestra" mientras que Adrián se desahoga con Manu y Juan en el jardín: "A esta mujer le sienta todo mal, que le den por el culo, así de claro. Paso de ella. Le he dicho que pensaba que se lo había dicho Ruvens lo de los bloqueos, se ha puesto como una loca diciendo que cómo podemos hacer esto, que ella no piensa formar parte de esto, que se lo tenía que haber dicho antes... Chiquilla, te lo he dicho cuando he encontrado el momento de decírtelo...".

"Esta mujer se queda con lo que ella quiere, es una loquera. De verdad, ahora no estoy ni rallado. Todo lo que hago, lo hago porque me importa la chavala, porque quiero que esté bien y ahora estas cosas... ¿pero no ves cómo estoy contigo en el día a día que te tienes que fijar en estas tonterías? Le he explicado lo de los bloqueos de los pedales y se ha puesto... Unas cosas... y la toma conmigo. Encima que voy y se lo digo, ¿pero esto qué es tío? Ya me he cansado, ya está. Todos los días por ella". Después de esto, ambos continúan su convivencia por separado, analizando lo sucedido.

