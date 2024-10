Daniela se viene arriba con su inglés al salvarse y Jorge Javier reacciona: "¡Esto es para cuando vayas a 'Big Brother'!"

Cuando Daniela se ha entrado de que tenía apoyo del público, la concursante se ha emocionado mucho y ha empezado a gritar y a abrazar al resto de sus compañeros. Con lágrimas en los ojos no ha podido evitar saltar en medio de la sala: "¡Aquí estoy! Thank you!", le ha dicho a los espectadores.

Maica le recordaba a su gran amiga lo que le tiene dicho por las noches: "Un diamante no puede rayar a otro diamante". Esto era inmediatamente traducido por Daniela: "A diamond only can be scratch by another diamond". Maica se quedaba en shock al no entender nada: "Pues eso Súper". Esta misma frase, Maica y Daniela la practicaban en la casa de Guadalix entre risas: "A diamond only...". "¡Uy, qué difícil es el verbo rayar en inglés!", confesaba Maica en el confesionario.