Adrián se toca sus partes íntimas mientras parte melón y Maica alucina: "Que se lave las manos"

Todos en la casa saben que Maica está obsesionada por la limpieza y el orden. No obstante, Adrián ha hecho algo que a Maica le ha sentado muy mal . El participante de 'Gran Hermano' ha comentado al resto de gente si querían comer algo para picar: "¿Os parto melón? ¿Queréis fruta?"

El boxeador se ha puesto a buscar el cuchillo grande de la cocina para poder partir el melón adecuadamente. Para sorpresa de Maica, Adrián se ha tocado sus partes íntimas varias veces antes de partir la fruta y luego no se ha lavabo las manos . Maica ha alucinado y se lo ha reprochado.

"Que se lave las manos", le ha dicho a las mellizas tras ver la escena. Silvia ha escuchado a su amiga y directamente se lo ha preguntado. Adrián le ha comunicado a Silvia que se había lavado las manos. "Pues yo no te he visto que te las hayas lavado y he visto una cosa antes que...", le ha contestado Maica.