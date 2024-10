La fagofobia de Vanessa y sus "caprichos" en la compra semanal envuelven a la casa en un tenso conflicto: "¡Tened un poco de corazón!"

Este trastorno afecta a Vanessa a la hora de comer: "Para mí no es un capricho, es una necesidad"

Laura y Ruvens, los más críticos con los "caprichos" de Vanessa: "¡Te has petado el presupuesto! Es momento de decir hasta aquí"

Vanessa sospecha que a Javier le atrae otra mujer de la casa y él alucina: “Pero si podrían ser mis hijas”

Un nuevo conflicto se ha colado en la casa de 'Gran Hermano'. La compra semanal ha provocado un gran altercado, con Vanessa en el centro de la tormenta. Y es que los concursantes cuentan con un presupuesto limitado y según Maica, Vanessa hace mucho más uso de dicho presupuesto que el resto de compañeros: "Tenemos que comprarle todo a Vanessa. Los patés, los purés...". Productos -en muchos casos- caros, como una crema de Lotus que les ha salido por la escandalosa cifra de cuatro euros.

Pero Maica y Daniela no eran las únicas que conversaban sobre estos "caprichos" de Vanessa. Luis también le comentaba a Nerea que habían tenido que coger una crema de galletas para la gallega: "Al final han sido cuarenta y pico pavos solo para ella". Los concursantes no pueden más: creen que ellos no disponen apenas de "caprichos" en la compra semanal y Vanessa tiene varios de ellos.

Los choques se suceden

Por otro lado, Vanessa y Laura mantenían un tenso choque precisamente sobre todo este conflicto. La mujer de Javi se justificaba, asegurando que hay productos que no quiere o puede comerlos y, sustituyéndolos por otros, es la única forma que tiene de ingerirlos. "Pero no una de galleta y una de chocolate", señalaba Laura. Las dos cada vez subían más el tono de la conversación y el choque acababa con un "A mí no me grites" de Laura y un "Tú a mí tampoco" de Vanessa.

En una reunión que mantuvieron todos los concursantes de la casa, Maica dejaba claro que Vanessa solo puede comer purés y ciertas cosas: "Lo que ella necesite para su alimentación. Unos 50 euros menos del presupuesto, de los que destinábamos para caprichos individuales". Los ataques por haberse gastado parte del presupuesto en sus "caprichos" se sucedían. "Encima también quieres tu cacao aparte y tu crema de cacao aparte", apuntaba Laura.

El más contundente era Ruvens: "¡Que te has petado el presupuesto! Hay que decir un poquito hasta aquí, por compañerismo", señalaba el director de cine. En ese momento, Javi apuntaba que "con la salud de una persona no se juega": "Ella no come carne, ella no come pasta, ella no come nada. ¡Tened un poco de corazón! ¡Demostrad eso que tanto decís que tenéis!", explotaba el gallego, que mostraba su descontento en el confe: "Se trata de humanidad. Me duele el corazón de ver que se trata así a una persona".

¿Qué es la fagofobia?

Además, Vanessa le explicaba al resto de concursantes que padece "fagofobia". Este término se refiere al miedo irracional de una persona a comer o a ahogarse con algún alimento: "No puedo comer alimentos sólidos. Para mí no es un capricho, es una necesidad porque no puedo comer de otra manera los alimentos".

No te pierdas ningún detalle de 'Gran Hermano'

Si no te quieres perder ningún detalle de lo que ocurre en 'Gran Hermano' suscríbete a la newsletter: