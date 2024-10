Las madres de Luis y Nerea apuestan por la separación de sus hijos: "Es una relación que no va a ningún lado"

La relación de Nerea y Luis es cada vez más inestable y los problemas entre ambos se han acentuado

Las madres en el plató han comentado que deberían separarse para no hacerse más daño

Luis, completamente destrozado tras confesar Nerea que no está enamorada de él al 100%: "Yo para esto no he venido"

Desde que Nerea comentó en el juego del detector de mentiras que no estaba enamorada de Luis, la relación de ambos se ha resentido y la crisis entre ellos se ha acentuado. Las discusiones entre ambos han ido a más y todo ha desencadenado por los 'celos' de Nerea.

Durante una comida, Violeta estaba llena y dejó que Luis cogiese un trozo de su bocadillo. Esto ha molestado enormemente a Nerea y se lo ha recriminado a su pareja. La concursante ha terminado llorando en el confesionario después de la brutal discusión de ambos: "Hay momentos en que pienso que soy una celosa tóxica. No sé por qué soy así. Luego me siento súper mal conmigo misma porque no se lo merece".

Las madres de Nerea y Luis han estado presentes en el plató y han comentado la tremenda crisis de sus hijos en el reality show. Natalia, madre de Luis, y Milagros, madre de Nerea, han podido leer dos mensajes de lo que piensan ellas mismas sobre la relación de sus hijos.

"Estoy cansadísima de Nerea. Mi hijo no puede estar más enamorado ni tratarla mejor. Me gustaría que mi hijo dejase a Nerea y no esperarse a que lo deje ella. Nerea está siendo bastante egoísta. Me gustaría que la echasen y que Luis hiciese solo el concurso. Me muero por hablar dos minutos con mi hijo para abrirle los ojos", ha comentado la madre de Luis.

Al igual que Natalia, Milagros ha pensado lo mismo sobre la relación de Nerea y Luis: "Me da pena que no tenga valor para dejarle y empezar a ser ella. Mi hija va a aguantar para no hacer daño a Luis. Nerea lo está pasando muy mal, es una relación que no va a ningún lado. Ninguno de los dos es feliz.

Jorge Javier les pregunta en directo a Nerea y a Luis si se siguen queriendo

El Súper le ha dicho a Luis que tenía que ir al confesionario y Jorge Javier ha sido muy directo con las preguntas. Luis ha explicado cómo se siente tras las discusiones con su novia: "Creo que bien, pero hay matices que hay que corregir por parte de los dos. El único problema que veo es que podemos discutir por tonterías. Ella le da más importancia de lo que debería".

El presentador le ha preguntado a Luis si Nerea había superado lo de Violeta. "Creo que sí, pero a lo mejor todavía le queda un pelín de rabia. Espero que lo haya superado", ha admitido el concursante. Tras esto, Jorge Javier ha querido saber qué es lo que le diría su madre si estuviese ahí con él. "Me diría a lo mejor lo mismo que opino yo, que es una tontería", ha contado Luis.

Por último, Jorge Javier ha querido saber si para Luis, Nerea era la mujer de su vida o no. El concursante de 'Gran Hermano' ha sido totalmente sincero: "Para mí sí, yo quiero estar con ella. También hay que trabajar las cosas, no podemos seguir así siempre".

El programa ha llamado al confesionario también a Nerea para preguntarle directamente si Luis era el hombre de su vida. "Considero que estoy enamorada de él, pero hay muchos altibajos", ha comentado la concursante con Jorge Javier. "Puedo hacerle daño con lo que digo. Si tengo que pedirle perdón, se lo pido", ha explicado después.

El presentador le ha preguntado si se arrepentía de compartir la experiencia de 'Gran Hermano' con él, pero ella lo ha negado: "No, eso no. Es mi gran apoyo y me quiere muchísimo". Nerea ha confesado que para ella es el hombre de su vida: "Ahora mismo considero que sí. Le quiero un montón, todas las parejas tenemos discusiones".