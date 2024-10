Violeta, muy preocupada por lo que pensará su madre sobre su relación con Edi: "Me dijo que no hiciese nada en la tele"

Tras la hora sin cámaras de Edi y Violeta en el 'Límite 48 horas', la concursante se ha obsesionado por cómo se estará viendo fuera del reality su relación con el gallego. Por otro lado, no ha parado de pensar ni un segundo en cómo lo estará viviendo su madre desde el plató de 'Gran Hermano' .

Violeta ha tenido una conversación muy sincera con Nerea en el jardín. La madrileña le ha explicado a su amiga la preocupación que tiene respecto a este tema, ya que no solo está intranquila por la hora sin cámaras, sino también por las muestras de cariño que tiene con Edi : "Anoche nos empezamos a hacer caricias, pero estoy un poco rara conmigo misma"

"Yo sé la conversación que tuve con mi madre y sé cómo se ve esto desde fuera porque he sido espectadora. Lo que pasa que cuando llegas aquí vives algo completamente diferente", ha comentado Violeta mientras tomaba el sol. La participante de 'GH' ha señalado que su madre no lo estará pasando bien con todo esto.

"Sé cómo mi familia lo está viendo, lo que pasa que no están aquí para saber cómo es", ha asegurado Violeta. La madrileña piensa que no estarán contentos con lo que está pasando dentro de la casa con Edi. Sin embargo, Violeta se ha abierto y ha confesado que está enamorada del gallego y que se está dejando llevar.

"Al final yo sé que siento por este chico, no es uno cualquiera. Para mí va a ser mi pareja si él quiere y si las cosas van bien. Realmente estamos viviendo una historia de amor. No es una cosa de una noche, intenté evitarlo", ha admitido la concursante. A pesar de todo, Violeta ha continuado dándole vueltas a la cabeza sobre lo que pensará su madre.

"Me dijo que por favor no hiciese nada en la tele. Espero que de aquí hasta que salga se le haya pasado el cabreo. Es que nos ve toda España, la que estamos liando aquí", ha comentado Violeta resignada. Nerea ha intentado animar a su amiga y le ha señalado que no ha hecho nada malo en la casa.