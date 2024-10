Maica, rotunda ante los sentimientos de Adrián: "Le he dicho varias veces que no hay posibilidad, ni dentro ni fuera"

Adrán ha confesado a Maica sus sentimientos una vez más en su conexión con Italia

Ella ha zanjado el tema con Jorge Javier: "Siempre he sido clara con él para que no se hiciera más ilusiones"

Maica tiene una especial conexión con el italiano Tomasso, pero descubre que se ha besado con otra: "Es un cucaracho"

El pasado domingo, durante el debate, Maica tuvo que abandonar la casa ante la sorpresa de todos sus compañeros. La murciana salía para poner rumbo a Italia para disfrutar del clásico 'Intercambio', pero en Guadalix no tuvieron más noticias y algunos de ellos se quedaron especialmente afectados con su salida. Entre ellos, Adrián, que se quedó totalmente desolado.

Hoy por fin ha vuelto a verla. Y no solo eso. Adrián y Maica han podido hablar durante unos minutos en los que ella le ha contado dónde está realmente. Él ha aprovechado la ocasión para decirle todo lo que siente, y ella no ha dudado en ser clara y sincera una vez más.

Adrián, sobre Maica: "Imagino que siento amor"

"Ahora mismo estoy un poco nervioso. La incertidumbre de no saber dónde está me tiene un poco inquieto. Estoy triste porque he notado que se ha ido una parte de mí", le ha explicado a Jorge Javier sin saber que ella estaba escuchando desde Italia. Ha sido entonces cuando el presentador le ha preguntado qué siente por Maica: "La verdad que no lo sé. Han ido pasando bastantes cosas y realmente es sorprendente porque ella no ha hecho nada, no ha habido ningún acercamiento ni nada. Simplemente siendo ella, me ha ido cautivando día a día. Imagino que siento amor", ha respondido.

Tras su confesión, Jorge Javier le ha trasladado que iba a ser la propia Maica quien respondiera a sus palabras: "Hola, Adrián, estoy en Italia. He venido a Italia, estoy muy contenta, está siendo una experiencia única, es verdad que a veces os echo mucho de menos, pero tengo que daro todo. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí", ha comenzado.

Y, una vez más, esta vez ya sabiendo que ella estaba al otro lado, le ha repetido sus sentimientos hacia ella: "Ya sabes que siempre soy sincero contigo. Desde que te fuiste el domingo llevo unos días bastante mal, he notado mucho tu ausencia, es como si una parte de mí se hubiera ido, el domingo y el lunes no paré de llorar. Si al final, ya lo sabes todo. No me esperaba echarte tanto de menos".

Maica, muy clara con sus sentimientos: "No puedo crear algo donde no lo hay"

Tras sus palabras, Maica no ha dudado en ser fiel una vez más a sí misma y ha insistido de nuevo en que no tiene sentimientos por él más allá de la amistad: "Me alegro mucho de verlo, me siento como en casa, me están tratando genial. No me están entendiendo tanto como tú con la limpieza, pero bueno, les daré tiempo, que es el primer día", ha comenzado. Pero entonces el Súper ha pedido a Adrián que abandonar el confesionario.