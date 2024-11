Maite aclara si cree que va a tener un romance con Ruvens fuera de la casa: "El tiempo es sabio"

Ante la pregunta de por qué esperó hasta su despedida para confesar sus sentimientos, ha respondido: "Porque yo era de esas personas que creo que es difícil en una casa llevarte un romance o llevarte algo serio, entonces es verdad que he querido vivir mi experiencia estando soltera porque he podido hacer todo lo que se ha puesto por delante. Si ya estás con una persona como están Laura y Manu, Violeta y Edi o Nerea y Luis, pues creo que igual no habría podido disfrutar como yo he disfrutado hasta el momento, entonces creo que tampoco había necesidad".