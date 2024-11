Laura se sincera: de sus sentimientos por Manu a qué compañera no quiere que sea repescada

Laura se pronuncia sobre el concurso en el plató del 'Última hora' de 'Gran Hermano' con Laura Madrueño

"He visto muchas cosas que no me han gustado de los demás, pero también cosas que no me han gustado de mí", aseguraba la expulsada

Laura acaba entre lágrimas tras ver nuevos comentarios de Manu sobre ella: "Siento vergüenza. Ahora entiendo todo"

Laura, tras ser expulsada de 'Gran Hermano' y haberse despedido de la casa de Guadalix, ha visitado el plató del 'Última hora' con Laura Madrueño para hacer balance de su concurso y explicarse sobre algunos de los conflictos que ha tenido en el programa, como también se ha pronunciado sobre la repesca.

"He visto muchas cosas que no me han gustado de los demás, pero también cosas que no me han gustado de mí. Solo queda aprender y poco a poco", decía Laura como reflexión a su concurso y aseguraba tener "muchas cuentas pendientes" dentro de la casa.

La recién expulsada se pronunciaba sobre Manu, los sentimientos que tiene, tras todo lo que ha visto y la despedida que tuvo con él: "Le creo, hay cosas que no ha hecho bien, igual que yo , pero tenemos que tener esa conversación. Él sabía lo que yo iba a ver y pensaba que mi despedida iba a ser más dura de lo que fue". Asegurando que su opinión sobre él sigue siendo la misma y que tiene un corazón enorme, pese a que cree que "ha tenido muchos patinazos".

Además, la exconcursante se sinceraba con nuestra presentadora cuando esta le preguntaba por cuál de las exconcursantes no quiere que vuelva a Guadalix: "No repescaría a Lucía, es una persona con la que no tengo afinidad ninguna y me parece que no es una persona sincera. No querría verla dentro de la casa".

Laura reacciona a las palabras de Nerea y Violeta

Laura también podía ver las palabras que han dicho Nerea y Violeta sobre ella después de sus despedida de la casa, ante las que explicaba que cambió de opinión con ellas cuando descubrió lo que hablaban de ella: "Siempre he estado muy agradecidas con ellas hasta que he visto los vídeos hablando de mí".