La expulsión ya es cosa de dos: así ha sido la reacción de la casa ante las salvaciones

"¡Qué felicidad! No me lo esperaba . Muchísimas gracias, estoy súper feliz. Es increíble sentir que hay gente que te apoya y te aprecia desde fuera y que te arropa. Estoy siendo yo mismo desde el principio y estoy muy orgulloso de mi concurso. Voy a seguir dando y ofreciendo lo que soy", agredecía.

Todo quedaba entre Ruvens y Daniela. Uno de los dos iba a poder dormir tranquilo y aliviado. "La audiencia ha decidido que se salve de la expulsión... ¡Daniela!". La concursante se quedaba sin palabras y agradecía el haberse salvado una vez más. Por su parte, Ruvens no dudaba en pronunciarse: "Me lo esperaba, no pasa nada. Darle las gracias a la gente, que siga votando, que yo quiero salvarme. Aprovecho".