El gran enfado de Óscar en unas tensas nominaciones de la cara: "Os habéis lucido"

Adrián : un punto para Nerea porque no puedo hacer otra cosa, dos puntos para Luis y tres puntos para Jorge , sabe que no tengo nada en su contra, pero es con el que menos trato cercano tengo.

Manu : un punto para Violeta más por descarte, dos puntos para Luis porque hace mucha estrategia y eso no me gusta, pero me llevo genial y tres puntos para Nerea porque tampoco tengo mucho trato con ella.

Nerea : un punto para Adri porque van quedando menos, se va complicando la cosa, me llevo muy bien con él, pero es lo que toca. Dos puntos para Óscar por lo mismo. Y tres puntos para Manu porque sabía que me iba a nominar y es con el que menos trato tengo.

Daniela: un punto para Luis porque sé que prefiere que se quede Nerea antes que él, dos puntos para Edi y tres puntos para Jorge porque no me gusta su energía en esta casa ni cerca de mí.

Juan: un punto para Jorge, no tengo nada contra él, pero no tengo la misma relación que con muchos de mis compañeros. Dos puntos para Nerea porque me cae bien, pero es con la que menos relación tengo. Tres puntos para Óscar porque no le veo claro del todo.