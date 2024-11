Todo comenzaba cuando Óscar se posicionaba a favor de que Daniela fuese la próxima expulsada. "Cuando no le he interesado, me ha dado la patada. Teníamos un pacto de no agresión mutuo y una noche volvió a faltar a su palabra. Hay que tener honor", criticó. Pero tanto Daniela y Maica negaron que hubiesen hablado de ningún pacto.