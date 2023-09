"Y encima entra diciendo: ya sabéis quien soy. No, nadie sabe quién eres cariñe", añadía Marta, a la que no le ha sentado nada bien escuchar a Pilar criticar su papel como concursante de realities. Es más, la canaria cree que la modelo no va a tener personalidad propia y que, al igual que Luca Dazi, le va a hacer la pelota a Oriana Marzoli, a la que ya ha confesado admirar profundamente: "La van a pelotear como si no hubiera un mañana. Serán unos palmeros de manual".