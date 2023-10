Durante muchas semanas Rodri Fuertes ha mantenido silencio en las redes sociales y no ha dicho nada acerca del concurso de su novia, Marta Castro , lo que hizo pensar a muchos que no quería defender su actitud en la casa de Guadalix. Pero nada más lejos de la realidad, porque el ex de Adara Molinero reapareció en plató en la quinta gala, dispuesto a hablar con su chica, aunque ella no quiso .

Pero eso no es lo único que ha dicho el exconcursante de 'GH 17', pues ha mostrado que no le ha gustado nada escuchar a Yiya comentar que Naomi le había dicho a Marta que había entrado a la casa por ser 'la novia de...'. "¿Naomi ha ganado un premio Nobel y no me he enterado? Estará por lo que esté y por eso no hay que humillar a nadie. Que fácil es entrar e ir a lo fácil", ha escrito Rodri, dejando muy clara su postura y su apoyo incondicional a su novia.