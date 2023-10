La novia de Alex Caniggia opina sobre su acercamiento a Naomi: "Entró solo y saldrá solo"

"Opino que entró solo y saldrá solo. Yo no me fío de los 'teams'", ha asegurado Melody, que no cree que Alex se vaya a hacer amigo de Naomi por mucho que estén unidos en el reality. Asimismo, ha reiterado que no se fía nada de los equipos, ni siquiera del que ha formado su chico, pues siente que Laura Bozzo es muy cambiante en sus opiniones y no le perdona a Carmen Alcayde y a Albert que escuchasen un día en el jardín gritos de unos fans de Alex diciendo que su bebé estaba bien y se callaron esa información, que nunca le llegó al argentino.