Laura Bozzo estalla contra Avilés, entre lágrimas, después de todo lo que ha pasado entre ellos en la casa: "Le voy a desestabilizar y engañar..."

"¿Qué querías decir con que a Laura sus hijas le daban igual?", le ha dicho Ion Aramendi a Avilés tras unas imágenes en donde se veía al excolaborador de 'Sálvame' decirle eso a Bozzo. "Creo que Laura en todo momento lo que pretendía hacer es jugar a una subasta de verdad", ha respondido Avilés. "Ella quería ir de farol pero quería que otra persona quedase mal. Creo que a ella hablar con su hija o no le daba más igual que a Jessica. Lo que he dicho es lo que he dicho. No me voy a retractar. Sigo pensando lo mismo".