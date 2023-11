¡Los gritos del exterior desestabilizan a algunos en la casa de Guadalix!: "Hay que ser descerebrado"

La casa de Guadalix no vive su momento más tranquilo y es que desde la marcha de Álex Caniggia sus seguidores se han acercado a la casa para clamar venganza por su expulsión y pedir la salida de Avilés , algo que no ha gustado nada a este y Laura Bozzo ha asegurado que así será.

Cuando sus compañeros le preguntaban por lo que se había oído, Avilés aseguraba que no había dicho nada en concreto para él: "Ha sido en general, es su opinión, me da igual, no me entra ni frío ni calor". Pero tras decir esto entraba muy cabreado para comentar esto con sus compañeros: "Venir a gritar a una casa donde la gente está incomunicada hay que estar descerebrado".