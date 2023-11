Pablo Marqués, novio de Jessica Bueno, revela por qué sigue confiando en su relación

Horas antes de que ella hiciera estas declaraciones, a Marqués no paraban de preguntarle por Instagram si estaba intranquilo ante la idea de que su novia se reencontrase con el cantante de 'Operación Camarón' o si había dejado de confiar en ella. Harto de la situación, el madrileño ha decidido publicar una larga reflexión en la que justifica por qué no ha dejado ni de confiar en Jessica ni en su relación y hasta ha restaurado como post fijado la publicación en la que le declaraba su amor a la modelo.

"Solo quería explicar que estos momentos fueron tan mágicos para mi e hicieron que cambiase mi forma de pensar y actuar en muchos aspectos. Por todo ello y el trabajo realizado me encuentro en una situación de calma y seguridad en mí mismo . No se puede explicar bien pero si os puedo decir que las energías que sentí, para mí fueron sobrenaturales", ha reiterado el artista.

"Dejad de preocuparos por temas superficiales y realmente valorar lo importante. Y no os dejéis manipular por ciertas situaciones muy 'básicas'. Lo están manipulando y os lo estáis zampando. A mí no me van a hacer cambiar la confianza tan grande que tengo", ha añadido Pablo, dando a entender que no cree que Jessica se haya planteado en ningún momento que los instantes de intimidad y complicidad que ha compartido con Luitingo hayan operado para forjar algo más que una amistad.