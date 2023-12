El acercamiento entre Belén Rodríguez y Carmen Alcayde que puede significar una reconciliación

Por otro lado y en un momento de sinceridad, Anabel Pantoja le señalaba a Carmen Alcayde algunas cosas que le molestan de ella, como unas palabras que dijo de ella juzgándola como hija: "Nunca te he visto a ti siendo tan cruel... La malicia y la crueldad que te ha salido de vez en cuando me deja mucho que desear por tu parte. No me lo esperaba de ti. Ya pasó, pero el daño esta hecho". Por su parte, Carmen Alcayde aseguraba que a veces es cruel pero que luego se arrepiente. "No me podía ir de aquí sin decírtelo", aseguraba Anabel Pantoja.