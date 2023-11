Belén Rodríguez y Carmen Alcayde se hicieron amigas en los debates de 'Gran Hermano'

Carmen Alcayde recibió un mensaje por equivocación en el que Belén Rodríguez la criticaba

Belén Ro le dice las cosas claras a Carmen Alcayde y devela el motivo del fin de su amistad: "Antepones el 'show' a los sentimientos"

Belén Rodríguez subía este domingo a la casa de Guadalix de la Sierra para cantarle las cuarenta a Carmen Alcayde y decirle todo lo que pensaba de su concurso. Muy tajante, la colaboradora de Telecinco le dijo unas cuantas verdades a la concursante de ‘GH VIP 8’.

Aseguró que su amistad se había roto por una razón muy clara: “Considero que se sumó a un linchamiento mediático que se me estaba haciendo y se inventó cosas de mí solo para contentar a sus jefes”, declaró la que se acudió como visitante a la casa más vigilada de España.

Además, aseguró que la que había sido su amiga anteponía el “show a los sentimientos de las personas”. Unas duras palabras a las que la concursante no respondió para no perder una cantidad de dinero que se iba a sumar al premio final si no abría la boca.

Como en ‘Unplugged’ nos puede la curiosidad y siempre buscamos respuestas, hemos buceado en nuestra hemeroteca para buscar qué fue lo que tensó la cuerda entre ellas y tenemos unas imágenes de lo más llamativas.

La traición de Belén Rodríguez que destapó Carmen Alcayde

En el año 2022, todo el mundo hablaba de Belén Ro. El fin de su amistad con Kiko Hernández y Las Campos la colocó en el foco mediático y eran muchos colaboradores de televisión los que contaban episodios que habían vivido junto a ella.

Uno de ellos fue Carmen Alcayde, que se mostró muy sincera en el plató de ‘Sálvame’ al revelar un episodio del pasado que todo el mundo desconocía y que a ella le marcó muchísimo en su carrera en televisión. Unas palabras que le llegaron al alma y que le hicieron desconfiar de la que había sido su amiga durante bastante tiempo.

Durante los debates de ‘Gran Hermano’, Belén Rodríguez y Carmen Alcayde eran muy amigas y, junto a Lydia Lozano, se hacían llamar ‘Las Chonis’. Sin embargo, detrás de aquella amistad televisiva, había varias tiranteces que todos desconocíamos y que la ahora concursante de ‘GH VIP 8’ contó en Telecinco.

“Cuando éramos muy amigas, recibí un WhatsApp de Belén por equivocación en el que me criticaba. Se lo quería mandar a otra persona y me lo mandó a mí por error. Me quedé muerta al leerlo. Dejé de confiar en la gente de la televisión por ese mensaje”, aseguró Carmen.

“Era una crítica muy fea. Se decía que en Telemadrid me llamaban ‘Mofe’, de mofeta, y en el WhatsApp ponía que ‘Mofe’ no se lavaba los dientes después de comer: “No le he hablado con nadie. Yo la perdoné y luego fuimos muy amigas”, aseguró la que fuera presentadora de ‘Aquí hay tomate’.