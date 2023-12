El tenso enfrentamiento de Marta Peñate y Belén Ro: "¡Lo que has hecho con Carmen Alcayde es de mala persona!"

"Tengo todos los domingos para decir lo que me da la gana, te metes donde no te llaman, Naomi ", reaccionaba Belén y esto hacía saltar a Marta Peñate : "Si ella ve una injusticia lo puede comentar". Todo esto derivaba en un tenso momento y un cruce de reproches entre las colaboradoras.

Mientras Marta opinaba sobre esto, Belén Ro decía algo: "Marta quiere vídeos porque no ha tenido ninguna trama el fin de semana porque no se atreve con ellos y se atreve conmigo. No tiene vela en este entierro, como no tiene trama tiene que tirar contra mí". "Intentas tú ser la vela en todos los entierros, no te gusta escuchar entierros, ¿sabes cuál es mi trama? Mi personalidad", respondía Marta visiblemente cabreada.