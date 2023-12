Belén Ro, Marta Peñate y Anabel Pantoja protagonizan el momento más viral hablando en inglés: "'Repeat me', échame una mano 'Gran Hermano'"

El caos era total. De hecho, Belén se ha equivocado y le ha empezado a hablar en español, cosa que no podía hacer y que Ion le ha pedido que dejara de hacer. Cuando parecía que ya iba a conseguir el premio, desde el otro lado del teléfono han colgado. La siguiente ha sido Anabel Pantoja, que ha llamado a Canadá. "Están muy cerquita, me van a entender perfectamente", bromeaba Anabel Pantoja, provocando la risa del público en plató.

A Anabel Pantoja se le ha hecho un poco más cuesta arriba. De hecho, el hotel con el que había contactado le ha puesto primero en espera y luego le ha pasado con otro departamento. "Repeat me, échame una mano 'Gran Hermano'", repetía Anabel. De repente le han hablado en español y la alegría de Anabel Pantoja era total. Por último le ha tocado a Marta Peñate, que ha llamado a Corea del Sur. "Please, repeat with me", decía Peñate. Después le acabaron colgando de nuevo. Finalmente lo han intentado las tres, pero no lo han conseguido. Lo que si han conseguido es un fuerte aplauso de todos y todas por intentarlo con todas sus fuerzas. ¡Lo importante es participar!