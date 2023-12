Belén Ro sorprende con sus declaraciones sobre Carmen Alcayde: "Ha sido una buenísima concursante"

Que la relación de Carmen y Belén no está en su mejor momento es algo de lo que se ha hablado mucho dentro y fuera de la casa durante el concurso. belén ha opinado sobre las cosas que no le han parecido bien de Alcayde como colaboradora y durante el debate de hoy ha sorprendido con sus palabras.

Belén Ro ha comenzado hablando de Michael Terlizzi: "Me parece una muy buena persona, ahora como concursante me parece la nada más absoluta. Me parecería muy injusto que saliera Carmen antes que Michel".

Ella misma ha destacado este momento como destacado como excepcional en esta edición: "Con todo lo que ya he dicho que tiene y que el público de 'Gran Hermano' no perdona una traición, me parece que ha sido una buenísima concursante, que ha divertido al espectador y que no me gustaría que saliera antes que Michael".