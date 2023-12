Jessica Bueno y Luitingo se han visto de nuevo este jueves en la gala de 'Gran Hermano VIP' . La modelo sevillana está totalmente entregada en su tarea como jefa de campaña del cantante. Hay que recordar que la relación de Jessica Bueno y Pablo Marqués ya forma parte del pasado , algo que da muchas alas a pensar que cuando finalice el programa ambos pueden iniciar algo que todavía no pueden, puesto que tienen otros objetivos a día de hoy que cumplir. Además, como bien dijo Jessica Bueno en sus redes sociales, elige a Luitingo "hoy y siempre porque me demuestra cada día lo buena persona que es".

A continuación, Jessica Bueno arremetía contra Pilar Llori asegurando que está cansada de que hable de ella: "Se ha dedicado a decir cosas que no son verdad. A juzgarme a mí y a Luis y ha sido mono tema (...) Al final si estás dolida o algo no ha funcionado, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido un periodo pequeño en una situación que no es normal, se pueda dar el caso, como le pasó a él, de que se confundan los sentimientos. No creo que se deba exagerar como ha hecho todo el tiempo Pilar y su familia en un ataque constante contra él", sentenciaba Jessica Bueno. Pilar Llori no estaba nada de acuerdo y protestaba diciendo que recordase que el cambio de Luitingo había sido porque se había enamorado de ella.