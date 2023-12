Tensión entre Naomi y Luitingo en la final de 'GH VIP 8': "Esta final no es solo: 'Me encanta La Jessi'"

Todo ha ocurrido cuando Naomi le ha achacado a Luitingo que en la primera discusión que tuvieron dentro de la casa de Guadalix, le sacó cosas de su pasado. Algo que Luitingo no ha dudado en contestar: "Tú has puesto en la casa cuarenta mil ejemplos de 'Mujeres y hombres y viceversa' y más cosas". Luitingo le ha dicho más ejemplos de cosas que ha sacado hasta que ha sido cortado por la valenciana: "La final es de los dos no de ti y de: 'Me encanta la Jessi'. También estoy yo".

Luitingo ha dicho que al final siempre en todas las discusiones o momentos de tensión sale él y Jessica Bueno. "En ninguna discusión me he pasado ningún límite. No he hablado de la vida personal de la gente ni he juzgado a nadie. No como otros. Otra mucha gente lo ha hecho", ha señalado Naomi. Tras la pregunta de Marta sobre qué le ha cambiado en su personalidad tras entrar a la casa, Naomi ha destacado que se ha dado cuenta de que "siempre hay que dejarse guiar por tus principios".