Tras el tenso momento de los tuits en la gala del domingo, Adara y Hugo no se volvieron a dirigir la palabra hasta por la mañana siguiente. Adara tenía la sensación de que Hugo le había retirado la palabra y viceversa. Hugo ha intentado hacer cómo que no pasaba nada entre ellos, pero cuando ella le ha reprochado que le había dejado “con el curo al aire”, Hugo ha cortado la conversación y le ha dicho que por ahí no iba a entrar. Adara se ha roto y no ha dudado en buscar el consuelo de las chicas.