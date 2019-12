Las madres de las tres finalistas han podido defender a sus hijas en un debate electoral , pero una respuesta de Helena no ha sentado muy bien a Adara . La madre de la concursante ha asegurado que a su hija “no le gustan mucho las tareas de la casa ” y ella ha saltado inmediatamente: “Eso no es verdad”.

Adara ha intentado justificar la respuesta de su madre y ha asegurado que no es ninguna vaga: “Reconozco que a mí lo que no me gusta es cocinar".