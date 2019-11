La enemistad entre Alba Carrillo y Antonio David Flores coge fuerzas en ‘GH VIP 7’ y la modelo recrimina a sus amigas que no le apoyen lo suficiente. Tras un rifirrafe entre las ‘pijitanas’, Alba se ha despachado a gusto sobre Antonio David: “No quiero hablar con este señor porque va de bueno y de bueno no tiene nada. Es un agazapado y esta gente a mí me da mucho miedo porque no se le ve venir”.