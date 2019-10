El enfado de Alba con Gianmarco: “Me has dejado de hablar sin motivo y ya no eres la misma persona”

Alba Carrillo y Gianmarco han tenido una larga e intensa conversación. Todo empezó cuando Alba le recriminó al italiano que no habla bien el español y que diciendo “cala”, en lugar de “cara”, parecía “el chino Antonio”. La conversación rápidamente se ha desviado y Alba le ha reconocido que está un poco enfadada con él: “Estás muy raro conmigo y yo no te he hecho nada”.

Una vez solos, Alba se ha sincerado y ha asegurado que solo está hablando del tema porque él se lo ha sacado. “Me has dejado de hablar sin motivo, no te relacionas conmigo y ya no eres la misma persona”, ha confesado. Pero Gianmarco no lo ve de la misma manera ya que afirma que lo único que ha hecho ha sido juntarse “con quien se siente bien”. Además, Alba cree que ha tenido detalles feos con sus amigos y que no ha dado nunca la cara por ella: “Yo me llegué a enfadar con Irene, mi persona favorita aquí, por ti”. Y, aunque Alba no le prohibiría nunca juntarse con otras personas, lo que no quiere que ocurra es que siga “dejándolos de lado”.