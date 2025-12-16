Además, Gerard le ha reconocido a Claudia que le gusta en 'La isla de las tentaciones 9'

Los chicos se enfrentan a una difícil decisión en 'La isla de las tentaciones 9' tras el privilegio que les concede Sandra Barneda: "No lo habéis visto todo"

En la última entrega de 'La isla de las tentaciones 9' presenciamos un acercamiento entre Gerard y Claudia quizás inesperado por todos. Desde entonces, la cosa ha ido a más y ambos han zanjado la tensión sexual que había entre ellos en los últimos días protagonizando una fogosa escena de sexo, removiendo así algo que -en su momento- decidieron aparcar, pero que parece ser que no está para nada olvidado.

Gerard no se ha escondido en una de las últimas fiestas de los chicos, acercándose a ella y confesando con Helena como espectadora que "se nota cuando hay feeling", tras brindar con la catalana "por el amor". "He estado aburrido. Te he echado de menos un poquito", le ha dicho el tentador a Claudia. Una Claudia que le respondía de la manera más receptiva posible: "Sinceramente, voy a decir que me lo creo todo porque me gustas. Ya lo que me crea o no, ya lo veré".

Sandra, partícipe de este momento entre su compañera y el tentador, le preguntaba en un momento dado a Claudia que cuándo tardará en f***** otra vez con él, a lo que esta respondía que no lo hará. "Miéntele a Gilbert, a mí no", señalaría Sandra, consciente de que lo que hay entre ellos va mucho más allá de unas miraditas y que tarde o temprano se resolverá.

"¿A mí no se me han renovado las alarmas con Gerard después del parón?", sería la pregunta de Claudia al aire en 'Villa Playa' al escuchar sonar la alarma (procedente del beso entre Gilbert y su ex). "Yo creo que empezamos de nuevo tú y yo", señalaría el modelo. En un momento dado, Gerard llevaría a Claudia en brazos a la habitación y la reacción de Aitor lo decía todo. Finalmente, ambos tenían que volver: "Vamos que si no me va a dar algo", aseguraría Gerard.

Al final de la noche -y tras un íntimo momento de Claudia y Gerard en las hamacas de 'Villa Playa'- el tentador se iría a dormir junto a la joven ('solo a dormir', algo que matizarían en más de una ocasión). Claudia y Gerard se fundían en apasionados besos al borde de la cama que culminarían con una fogosa escena de sexo entre ambos bajo las sábanas.

Gerard reconoce a Claudia que le gusta

Ya en la intimidad, Gerard se ha sincerado como nunca ante Claudia: "Lo de intentar ponerte celosa con la nueva (Andrea) me ha salido regulín... me da pena. Me gustas y estaba a gusto contigo, y de repente verte ahí enrollarte con Aitor, pues no entendía nada. Lo que me ha pasado es que ahora me apetece estar guay contigo, pero haberte visto con Aitor me produce rechazo".

Y es que según Gerard, el hecho de que Claudia se liara con Aitor "le ha dolido" mucho. Es por eso que, si algo ha quedado claro tras esta conversación, es que a Gerard le gusta Claudia, lo que no sabemos es si para tener algo con ella a largo plazo o, por el contrario, se trata de algo más esporádico.