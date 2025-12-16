Laura Ceballo 16 DIC 2025 - 23:09h.

Todos sus compañeros han celebrado por todo lo alto su primer beso

Desde que comenzó su aventura en la novena edición de 'La isla de las tentaciones', Almudena no ha dejado de vivir decepciones al ver las imágenes de Darío, su pareja desde hace once años. Todas sus hogueras han sido devastadoras para ella y, al llegar a Villa Playa absolutamente rota, siempre ha contado con el apoyo incondicional de Borja.

Y, aunque en un principio no podía ver en él algo más alla de una amistad, poco a poco fue dándose cuenta de que realmente era una tentación para ella. Con el paso de los días, Almudena y Borja han ido acercándose cada vez más. La tensión aparecía por momentos y ambos vivían continuamente situaciones en las que comprobaban que entre ellos había algo especial.

Almudena siempre se había reprimido, pero ahora todo ha cambiado. Por primera vez, la novia de Darío se ha dejado llevar y se ha besado con Borja en el salón de Villa Playa. Todo ha empezado mientras jugaban a solas con un hielo de tamaño minúsculo.

Ella se lo ha pasado él y él lo ha hecho aún más minúsculo. Tanto, que Almudena no se ha atrevido a cogerlo de nuevo. Él ha optado por hacerlo desaparecer y entonces, la tensión era tal y estaban tan, tan cerca, que finalmente se han besado por primera vez. Un beso lento, sensual y de lo más romántico, acompañado de caricias y miradas que lo decían todo.

Villa Playa celebra por todo lo alto su primer beso

Y, aunque en el momento del beso estaban solos en el salón, todos sus compañeros de Villa Playa, que se encontraban por la piscina y alrededores, no han tardado en darse cuenta de lo que estaba pasando: "¡Ha llegado! ¡Ha llegado el momento!", decían mientras les observaban como adolescentes desde la distancia.

Una distancia que han decidido romper. Su emoción les ha superado y no han podido evitar acercarse a ellos para celebrar por todo lo alto su primer beso y compartir con ellos la alegría del momento. "Borja besa muy bien y muy sensual. Describiría el beso con Borja como algo mágico", se ha sincerado Almudena con el equipo del programa.

El enfado de Almudena con Borja

Todo esto ocurría después de que Almudena y Borja protagonizaran un pequeño desencuentro. Y es que, Almudena no ha podido evitar sentirse algo molesta con él. Durante la fiesta, ella ha acudido a buscarle. Él estaba bailando con sus compañeros y le ha dicho que bailarían juntos más tarde. Algo que ella ha esperado como agua de mayo y que ha tardado en llegar un poco más de lo que esperaba: "A mí me encanta, pero ni me ha mirado, ni ha bailado conmigo, ni nada", le ha contado a Andrea.

No obstante, cuando él ha acudido a ella consciente de que estaba un tanto rara, ella le ha explicado que todo estaba bien entre ellos y que no tenía importancia. "Borja y yo nos parecemos emocionalmente. Como el buen matrimonio que todos nos dicen que somos, nos peleamos, nos arreglamos, y así sucesivamente", ha comentado Almudena con el equipo.