El enfado entre Adara y Gianmarco se resuelve con un cariñoso abrazo y una confesión pendiente: “Te lo digo esta noche”

Adara y Gianmarco han tenido una discrepancia de opiniones que les ha llevado a estar un poco mosqueados el uno con el otro. Para resolverlo, Adara fue a buscar al italiano a la habitación y le dijo: “¿Podemos dejar de hablar de personas que no somos nosotros?” Se refería a mencionar a Estela y a Hugo. “¿Yo te he hablado alguna vez de Hugo?”, le preguntaba la concursante a su amigo. Gianmarco respondió que no y Adara continuó: “Entonces no sé por qué sale esta chica siempre en nuestras conversaciones”.