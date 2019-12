Estela se prepara para la posible infidelidad de Diego: "No puedo reprochárselo con todo lo que ha sufrido"

Alba Carrillo también ha intentado que su amiga se ponga "en lo peor”, pero Estela se ha mostrado muy tranquila: “Tengo que hablar con Diego y, aunque me encontrase con eso de verdad, no puedo reprochárselo. Por lo menos, ahora mismo. Que eso no significa que no me duela y diga ‘joder Diego por qué’. Pero con todo lo que ha sufrido, si lo hago lo voy a hacer en mi casa”.