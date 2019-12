Estela dedica unas bonitas palabras a Kiko Jiménez: "No sé que hacer con todo el cariño que le tengo"

Durante su entrevista de ‘GH VIP 7’, Estela se ha enfrentado a su relación y enemistad con Kiko Jiménez, pero no todo ha sido negativo: “Lo que Kiko y yo hemos vivido ha sido natural y sincero y se lo tengo que agradecer”. La concursante ha querido poner un poco de calma en medio de la guerra y ha asegurado que no es plato de buen gusto ver cómo han cambiado las cosas: “Todo esto me duele mucho porque no sé qué hacer con el cariño que le tengo".