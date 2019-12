Los reproches de Sofía Suescun a Estela: "Eres una interesada y has utilizado a Kiko"

Estela se ha sometido a un tercer grado en 'GH VIP 7' y se ha enfrentado a los reproches de Sofía Suescun. La colaboradora le recrimina que no haya sacado la cara por Kiko Jiménez en ningún momento y le recuerda que el primero que inició esta guerra fue su marido, Diego Matamoros: “Has sido muy poco generosa con Kiko, demuestras que tu amistad no ha sido real y que eres una interesada y lo has utilizado”.