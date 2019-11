Castejón, no confirma su affaire con Miriam Saavedra: “Ella dijo que habíamos salido, yo he dicho que hemos salido"

Tras acabar su relación con Marta Sánchez, Hugo se lanzó al mundo de la canción y recorrió distintos países de sudamerica, pero fue en un plató de Mediaset dónde volvió a encontrar a una mujer que llamó su atención: “Cuando fui a cantar a ‘Salvame deluxe’, veo que hay una chica a la que le están haciendo un test de inteligencia y le están dando todos los colaboradores”, esa chica es Miriam Saavedra. “Con Miriam, después de conocerla y salir con ella un tiempo, ella entra en ‘Gran Hermano’, yo la estaba apoyando porque la tenía cariño pero de repente, su pareja empieza a atacarla… Me llaman para defenderla… Miriam es una persona a la que le tuve muchísimo cariño, lo di todo por ella, la defendí a ciegas”, Hugo no parece tener más que palabras bonitas para Miriam, pero ni ha confirmado ni ha desmentido que fueran algo más que amigos: “Ella dijo que habíamos salido, yo he dicho que hemos salido y esa es la realidad”.