Mila Ximénez, desesperada: “Ni en el corredor de la muerte, sin lavabo y 24 horas con un pirado”

La falta de higiene, el estar encerrada, la suciedad, no tener lavabo y sobre todo, tener que soportar a Hugo Castejón 24 horas a su lado, están pudiendo con los nervios de Mila Ximénez “La falta de higiene me está matando”. La colaboradora de ‘Sálvame’ está desbordada por la situación y no para de llorar. No entiende por qué tiene que estar pasando por algo así y su estado de ánimo está afectando a sus compañeros. Todos están convencidos de que están viviendo una situación límite que va a terminar estallando.