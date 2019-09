Jorge Javier Vázquez para los pies a Mila Ximénez tras su enfado: "No vayas por ahí, porque te vas a arrepentir"

Anabel e Irene han elegido a Mila Ximénez y a Alba Carillo para que puedan disfrutar del baño de la casa, sin embargo, la tertuliana se ha enfadado tras llenarse de mostaza en la prueba por la inmunidad. "Muchas gracias por la ducha, tengo el pantalón lleno de mostaza. Me han dado una ducha porque sabían que luego me iban a llenar de mostaza", ha explicado mientras pedía a Antonio David que metiese su nombre en al lista de nominados. "No vayas por ahí, porque te vas a arrepentir. El baño lo podéis utilizar una hora al día", le ha aclarado Jorge Javier Vázquez.