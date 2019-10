Rocío Flores brota contra Kiko Jiménez: "No te voy a dar ni un minuto de protagonismo"

Kiko Jiménez asegura que al llegar a plató ha saludado a Rocío Flores y ella no le ha respondido. "Hizo una entrevista poniéndome a caldo que salió el miércoles y el martes estaba pidiéndome tabaco. Mi padre habla de su ex mujer porque ha formado parte de su vida, tú hablas de mí y yo no soy parte de tu vida. Su relación con Sofía está muy quemada, de Gloria ya ha hablado Y ahora tiene que subirse a mí. No le voy a dar más protagonismo del que tiene por hablar de mí", ha explicado la hija de Antonio David. "Me preguntaron sobre muchas cosas, yo no tengo la culpa de que cojan el titular que más fuerte les parezca", se ha defendido el extronista.