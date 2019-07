Javier de las Muelas recibe el premio 'Helen David Lifetime Achievement Award', el máximo galardón a nivel mundial de la coctelería

El pasado 20 de julio, Javier de las Muelas, empresario referente en el mundo de la coctelería y creador de tendencias gastronómicas, ha recibido el máximo galardón de coctelería a nivel internacional, el prestigioso Premio “Helen David Lifetime Achievement Award” como reconocimiento a su carrera, en la 13ªGala Anual de los “Spirited Awards” dentro del certamen más importante de coctelería a nivel mundial, The Tales of the Cocktail, que se ha celebrado este año, durante seis jornadas, del 16 al 21 de Julio, en el Orpheum Theater de New Orleans (Louisiana-USA) y que fue presentada por el famoso actor Bryan Cranston, conocido por la serie “Breaking Bad” y que además es fundador de “Dos Hombres Mezcal” junto a su compañero en la misma serie, Aaron Paul.