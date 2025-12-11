Lorena Romera Ana Carrillo 11 DIC 2025 - 23:48h.

La influencer responde a Diego Matamoros tras contar que pasó con ella "todo el proceso del embarazo" y que iban a ser padres juntos

Marta Riumbau se refugia en su ex tras perder al bebé que esperaba

Marta Riumbau ha acudido a su primera alfombra roja después de contar que ha sufrido un aborto. La influencer, de 38 años, ha reconocía que desfilaba por la alfombra roja de los Premios Ídolo "muy nerviosa". Además, la catalana tenía varios frentes abiertos. El primero, y más importante, las declaraciones de Diego Matamoros hablando de ser padres juntos, sobre lo que se ha pronunciado sin filtros.

Hace apenas unos días, en 'En todas las salsas', el videopodcast de mtmad, el hermano de Laura Matamoros desvelaba que el planteamiento inicial era ser padre junto a Marta Riumbau y que, de hecho, iniciaron juntos el proceso de fertilidad. Unas palabras que pillaban a todos desprevenidos, pues nunca habían hablado de esto.

"Ha habido épocas en las que he estado a punto de ser padre", comenzaba expresando. "Todo el proceso del embarazo lo pasé con ella porque íbamos a tener nosotros al niño, o a la niña, pero las cosas no salieron como tenían que salir", apuntaba, refiriéndose a su ruptura sentimental en marzo de 2024 tras casi dos años de noviazgo.

Ahora, en su primer photocall tras sufrir ese aborto (buscaba darle un hermanito a Julieta, la pequeña con la que finalmente se convertía en madre soltera), Marta Riumbau ha respondido a Diego Matamoros y ha dado más detalles de este proceso. "Es verdad", señala la catalana, en referencia a estas declaraciones sobre los planes de futuro que tenían juntos.

"Era algo que los dos queríamos"

La creadora de contenido ha señalado que estuvieron juntos "cerca de dos años" y que sí fue un paso que decidieron dar juntos. "No es lo mismo cuando tienes veinte que cuando tienes treinta y algo, que ya piensas en un futuro... Y obviamente se habla. Era algo que los dos queríamos, pero la relación no fue más allá y ahí se quedó", ha señalado Marta Riumbau, confirmando lo que contaba Diego Matamoros en 'En todas las salsas'.

Marta Riumbau se quedó embarazada tras su ruptura con Diego Matamoros

La ruptura de Marta Riumbau y Diego Matamoros vio la luz en marzo de 2014. Fue el exconcursante de 'Supervivientes' el que lo hacía público a través de un comunicado emitido en Instagram, en el que también señalaba que había sido él quien había tomado la decisión. Dos meses después, a principios del mes de mayo, la influencer anunciaba que estaba embarazada y que había decidido ser madre soltera.