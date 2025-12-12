Patricia Fernández 12 DIC 2025 - 02:33h.

Llegaba el encendido navideño a la casa de Tres Cantos en la recta final de 'Gran Hermano', pero lo que no se esperaban los concursantes es que en esta mágica noche se iban a enfrentar a 'La última cena', de la que Jorge Javier Vázquez les iba a explicar todos los detalles.

“Ya sabéis cómo son estas cenas festivas, se sabe como se empieza, pero no como se termina. Atención, algunos de vosotros terminareis la cena en vuestra casa y otros siendo finalistas", entonaba el presentador, que contaba los detalles: "Os vais a enfrentar en duelos, tendréis que desafiar a un compañero y la audiencia decidirá, en cada votación, quién sigue y quién se va".

Raúl se convierte en el primer finalista tras vencer a Joon

Raúl era el primero en decidir quién iniciaba el juego. "Yo mismo, claro que sí", tenía claro el concursante, que se situaba en el primero de los huecos del duelo y decidía que se enfrentaba a Joon: "Es, probablemente, el compañero con el que menos trato tengo, no le pillo, no sé a qué ha venido, si no me apetece verte, o me voy yo o te vas tú". Y así empezaba una cuenta atrás de 20 minutos para las votaciones.

"La audiencia ya ha decidido, vamos a conocer al primer finalista de 'Gran Hermano 20", les explicaba Jorge Javier al terminar el tiempo. Con sobre en mano, el presentador entonaba el nombre de Joon como expulsado, el que se despedía de sus compañeros.

Y, por tanto, Raúl era el primer finalista del programa, que lo celebraba por todo lo alto, entre saltos y gritos. Y tenía que decidir quién iniciaba el segundo de la noche eligiendo a Rocío.

Rocío, segunda finalista al ganar en duelo a Aroa

Rocío escogía a Aroa para este duelo: "Es con la única que he tenido algunos altibajos, aunque nos llevamos muy bien". "Sé que este duelo lo voy a perder, pero estoy contenta de que sea contra ella", reaccionaba su compañera y volvía a iniciarse un tiempo de 20 minutos.

El tiempo terminaba y Jorge Javier Vázquez, con el sobre en mano, desvelaba que Aroa era la elegida por la audiencia para salir de la casa, convirtiéndose Rocío en segunda finalista. Ambas se abrazaban y compartían unas últimas palabras.

Tras esto, Aroa se marchaba después de decir adiós a sus compañeros: "Gracias a todo el equipo, me habéis hecho muy feliz". Y Rocío mostraba una gran felicidad por poder vivir esta recta final de 'Gran Hermano 20': "Qué fuerte, mi madre tiene que estar flipando".

El duelo entre Desirée y Jonay frente a la audiencia

Rocío, tras saber que continuaba en la casa elegía a Desirée para que se batiera en duelo, la que decidía que quería hacerlo contra Jonay: "Le tengo mucho cariño, yo te quiero aunque me quieras a mí muy poco". Algo a lo que este reaccionaba: "Me costó bastante conocerla, me parece una buena persona, yo no me abro tanto, estoy contento de salir con ella". Y Edurne se mojaba ante esto: "No me hace nada de gracia este duelo".

La audiencia decidía que Jonay era el expulsado y Desirée ya es la tercera finalista. El canario se daba un emocionante abrazo con Edurne: "Te quiero mucho". Y se despedía del resto de compañeros, mientras ella se mostraba muy feliz con continuar: "Qué alegría". La que se reencontraba en la casa con Rocío y protagonizaban un emocionante momento al saber que siguen juntas en la casa: "Me estaba dando algo".

Aquilino decide su duelo y, al no elegir a Cristian, este se convierte en finalista

Siendo Desirée la que elegía a Aquilino para el siguiente duelo cuando ya solo quedaban Edurne, Cristian y él, esto provocaba que tuviera que tomar una complicada decisión, que Jorge Javier le contaba: "Al que no elijas se convertirá en finalista de 'Gran Hermano 20".

Al participante le surgían muchas dudas en la elección y llegaba el momento de pronunciarse: "Quiero hacer finalista a Cristian, ella es una chica que tiene mucha personalidad, es un rival muy fuerte, si me gana en un duelo es merecido. Yo quiero estar en la final, pero si el público la prefiere lo entendería".

"Eres un grande, me has llegado al corazón", le decía Cristian muy emocionado al conocer su decisión y feliz por ser otro de los finalistas del concurso. Y se abría el último duelo de votación entre Edurne y Aquilino.

Pasados otros 20 minutos, Jorge Javier abría el sobre y, ante todos los concursantes de la casa, daba el nombre de Edurne como expulsada, Aquilino se mostraba incredúlo, tirándose incluso de rodillas al suelo: "No me lo creo". Mientras Edurne se despedía del resto de sus compañeros.

Con la marcha de la última expulsada de la noche, Jorge Javier Vázquez les comunicaba algo: "Raúl, Rocío, Desirée, Cristian y Aquilino, felicidades, sois los finalistas de 'GH 20". El que les pedía que entrasen al salón de la casa porque unos regalos les esperaban, sus atuendos de finalistas: ¡ya puedes votar quién quieres que gane a través de la app de Mediaset Infinity!

Los finalistas toman su primera gran decisión

Después de procesar esta gran noticia, los cinco finalistas descubrían que iban a tener que elegir a su jefe de campaña. "Tenéis que escoger a la persona que creéis que mejor os puede defender, apoyar y haceros el ganador", les explicaba Jorge Javier y ellos, después de pensarlo, daban el nombre de los excompañeros que darán la cara por ellos desde fuera en esta recta final.