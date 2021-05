Matías Roure, todo un 'gurú of spirits', apuesta por el sabor intenso de lo tradicional

Matías Roure disfruta y mucho de su trabajo. Le gusta que los participantes de 'First Dates' descubran nuevas sensaciones y sabores , aprendiendo las historias y tradiciones que se encuentran tras cada bebida espirituosa. Su profesión como barman televisivo hace que estemos ante un auténtico experto en la materia . El argentino es todo un ejemplo de la filosofía 'Gurú Of Spirits' : siempre sabe "muy bien" qué es lo que tiene en la copa, aprecia con calma los matices y es consciente de que la destilería es todo un arte, que requiere de conocimientos y de una mente abierta para exprimir las nuevas experiencias.

En lo relacionado con las bebidas, Matías es un amante de los clásicos. Por eso, tras encontrarse por sorpresa a Vanesa Romero ocupando su lugar tras la barra del restaurante más famoso de la televisión, no ha dudado ni un segundo en decidir qué quería tomar. El 'barman' de 'First Dates' es un incondicional del ron-cola, siempre con un gajo de lima exprimida. Una opción "doblemente tradicional", en sus propias palabras, que surge exclusivamente a partir de la fermentación alcohólica y la destilación de la melaza o jarabe que se obtienen de la caña de azúcar, en un proceso de lo más cuidado, Su intenso sabor, junto al punto ácido y refrescante de la lima, forman una combinación imprescindible para el argentino. Y tú, ¿eres también un 'gurú of spirits'?