“Agua de vida”

El Vodka no solo habla ruso

Dos americanos desorientados se encuentran en la barra de un bar de un lujoso y frío hotel tokiota a medianoche. Uno de ellos pide un vodka con tónica; el otro se decanta por la robustez del whisky. Los dos se sienten fuera de lugar, pero el trago les acerca y les conforta. No hay rastro del carácter eslavo, gélido o distante, que se le atribuye al vodka, en la icónica escena de la película Lost in Translation , cuando cruzan sus caminos por primera vez los personajes Scarlett Johansson y Bill Murray, el espirituoso funciona como remedio para las preocupaciones y caldear el alma . Hace bastante tiempo que este spirit dejó de hablar solo ruso para erigirse en una bebida poliglota, cercana y acogedora que conquista el paladar y el espíritu de consumidores de cualquier parte del mundo . De hecho, no todos los vodkas proceden de Rusia . Existen numerosas y populares indicaciones geográficas de vodka en el este y noreste de la Unión Europea (países escandinavos) y es posible disfrutar de vodkas procedentes de otros países como Japón o Estados Unidos. En los últimos años se han popularizado una serie de vodkas aromatizados con cítricos, bayas o hierbas , e incluso se han creado gamas a partir de nuevos colores y sabores. Cuando el aroma predominante sea distinto al de las materias primas procedentes de la destilación estaremos hablando no ya de la categoría vodka sino de la de "vodka aromatizado" .

El “ataque” del Vodka

Para salir “ileso” de esta cata hay que afilar bien los sentidos para recibir el “ataque del vodka” y su universo de aromas y sensaciones.



1. Lugar: Necesitamos un espacio bien iluminado, abierto y de tonalidad neutra.



2. Temperatura: Fría, pero sin convertirlo en un polo de vodka. El vodka es una bebida que se consume fría. Es recomendable no bajar de los 8 grados porque se pueden perder matices. Se puede echar mano de un vaso de agua para rebajar el grado de alcohol.



3. Soporte: Utilizáremos un catavino o vasos cortos y estrechos para no dejar que se fugue el aroma.



4. Vista: El vodka es más suyo, más gélido, no es tan expresivo en la fase visual como otros espirituosos. Dale tiempo. Se tiene que presentar traslúcido, cristalino y limpio.



5. Olfato: Lo ideal es dar pequeñas aspiraciones. No son recomendables las aspiraciones fuertes para que el alcohol no afecte a la pituitaria.



6. Gusto: En la fase gustativa se diferencian tres partes: la entrada en boca, “el ataque” y el final. En boca, se presenta untuoso y notaremos su textura, sobre todo su viscosidad o densidad. Tras el “ataque” iremos percibiendo la presencia de caracteres sutiles que luego invadirán los sentidos del gusto y olfato. Después de este ataque, no te preocupes que te sentirás más vivo que nunca.